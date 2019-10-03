СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину

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Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В связи с поездкой артиста телеведущий высказался о скандале вокруг летнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера, а также обнародования стенограммы их переговоров.

Он назвал этот скандал «чесоткой, подхваченной в джакузи», которая стремительно распространяется.

По словам Ноя, это привлекает пристальное внимание к Украине.

Ведуший в шутливой форме заявил, что Трамп послал Круза туда как шпиона, чтобы заполучить компромат на демократа и будущего кандидата в президенты США Джо Байдена.

Ранее Зеленский встретился с Крузом в Киеве.