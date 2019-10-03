СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину
Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
В связи с поездкой артиста телеведущий высказался о скандале вокруг летнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера, а также обнародования стенограммы их переговоров.
Он назвал этот скандал «чесоткой, подхваченной в джакузи», которая стремительно распространяется.
По словам Ноя, это привлекает пристальное внимание к Украине.
Ведуший в шутливой форме заявил, что Трамп послал Круза туда как шпиона, чтобы заполучить компромат на демократа и будущего кандидата в президенты США Джо Байдена.