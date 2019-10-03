В Кремле заявили о возможном переносе нормандского саммита из-за графика Путина
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что провести саммит в нормандском формате 16 октября вряд ли получится. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он сообщил, что не владеет информацией о точных сроках проведения встречи лидеров «нормандской четверки».
Как уточнил Ушаков, договоренностей по поводу этого еще не было достигнуто.
Он также подтвердил, что в середине октября у российской стороны есть сложности с графиком.
Ранее сообщалось, что в Кремле надеются на нормандский саммит после подписания «формулы Штайнмайера».