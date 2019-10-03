Захарова назвала информационную политику Норвегии антироссийской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации СМИ о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии. Об этом информирует ТАСС.

Она назвала соответствующие материалы антироссийскими вбросами и сказала, что это — апофеоз беспринципности.

Исходя из данной ситуации, Захарова сделала вывод, что в Норвегии довольно агрессивно ведется информационная антироссийская политика.

Она также отметила, что авторы публикаций про нахождение спецназа России в Норвегии говорят о пренебрежении журналистами профессиональной этикой и нормами.

Целью таких действий дипломат назвала создание образа врага в лице России и желание убедить норвежскую общественность во враждебности намерений России в отношении их государства.

По словам Захаровой, российская сторона не оставит без внимания данный факт. Она также выразила сожаление в отношении данной ситуации.

Ранее СМИ нашли доказательства присутствия российского спецназа на Шпицбергене.