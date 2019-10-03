Захарова сочла вбросом данные о высадке российского спецназа в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала апофеозом беспринципности публикации СМИ о возможном присутствии российского спецназа в Норвегии. Об этом сообщает ТАСС.

Она сказала, что это были настоящие антироссийские вбросы, которые являются агрессивной информационной антироссийской политикой.

Захарова сочла такие заявления отходом от профессиональной этики и профессиональных норм в журналистике.

По ее мнению, собрав в кучу все якобы факты, информаторы преследовали цель убедить норвежскую общественность во враждебных намерениях России в отношении их государства.

«Мы можем констатировать, что в Норвегии последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России», — произнесла Захарова.

Представитель также добавила, что российская сторона не оставит факт распространения ложных сведений в СМИ без внимания.

Дипломат выразила надежду на то, что данную ситуацию зафиксировали в Министерстве иностранных дел Норвегии и отметила, что сожалеет о сложившейся ситуации со страной.

Ранее СМИ сообщили, что российский спецназ обнаружили в Норвегии.