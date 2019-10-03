В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

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Пользователи соцсетей обсуждают поступок президента США Дональда Трампа, который потрогал колено президента Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщает РИА «Новости».

Курьезный момент попал на видео при встрече президентов, когда Трамп хлопнул ладонью по коленке своего собеседника после слов «Финляндия — счастливая страна».

«Как будет по-фински «харассмент»?» — написал один из пользователей. Кто-то в шутку отметил, что Ниинистё «недотрога».

Ранее в этом году Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к королеве Великобритании Елизавете II.