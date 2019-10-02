Хантсман увидел «окно возможностей» в украинском вопросе
Посол США в России Джон Хантсман рассказал об «окне возможностей», которое появилось в украинском вопросе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Он заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским прошли «позитивные переговоры», по итогам которых были отпущены моряки и заключенные.
Посол подчеркнул, что переговоры открыли важное окно возможностей, которое «нельзя упустить».
По мнению Хантсмана, нормализаци отношений между Россией и США также невозможно без решения украинского вопроса.
Ранее посол Хантсман рассказал, что будет сильно скучать по России.