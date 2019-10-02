Меркель заявила, что санкции с России снимать рано

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала согласование «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, подписание документа является прогрессом, однако должны последовать и другие шаги. Она добавила, что санкции с России снимать пока рано.

«Все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча (в «нормандском формате». – «Газета.Ru») на уровне глав государств и правительств», — сказала канцлер.

Ранее сообщалось, что в партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера».