Джулиани нанял адвоката времен Уотергейтского скандала для дела об импичменте Трампа

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани нанял юриста Джона Сейла, который был участником расследования Уотергейтского скандала. Об этом сообщает издание Politico.

Как стало известно, Сейл будет его адвокатом на фоне попыток демократов добиться импичмента Трампа.

По словам Сейла, его уже ввели в курс дела.

Юрист заявил, что ситуация очень сложная.

Сейл также сообщил, что сейчас решается, какую позицию ему с Джулиани нужно занять в вопросе об импичменте Трампа.

В издании предполагают, что решение Джулиани нанять адвоката может говорить о его возможном вызове в Конгресс Соединенных Штатов для дачи показаний.

Ранее демократы США потребовали у Джулиани документы о разговоре Трампа с Зеленским.