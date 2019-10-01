Макрон встретился с Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встретился в Страсбурге с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

«Он сегодня здесь, в Страсбурге. Свободен», — сказал французский лидер на заседании ПАСЕ.

Также он отметил, что освобождение режиссера – это результат продвижения отношений между российской и украинской сторонами.

Макрон напомнил, что также были освобождены 24 украинских моряка. Он добавил, что другие еще ожидают освобождения.

Ранее сообщалось, что Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ.