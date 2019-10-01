Хорохордин вступил в должность главы Республики Алтай

Олег Хорохордин, победивший на выборах главы Республики Алтай, вступил в должность и принес присягу в здании Национального драматического театра, передает ТАСС.

«На фоне достаточно успешной избирательной кампании, порядка 50% была явка, почти 59% населения республики поддержало Олега Хорохордина, — констатировал политический консультант, руководитель региональных программ АНО «Общественный экспертный совет» Петр Ханас. — Он – выпускник высших курсов губернаторских при РАНХиГС. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что ему удалось провести кампанию успешно, хотя он был выдвинут от партии «Единая Россия». Это один из немногих губернаторов, который не стал скрывать свою принадлежность и открыто выдвинулся от партии».

«По итогам избирательной кампании мы можем констатировать тот факт, что сформирован принципиально новый пул губернаторов, и Олег Хорохордин относится именно к таким губернаторам. Ему удалось переломить ситуацию в республике и сформировать доверительные отношения с населением», — отметил эксперт

«Полпред в Сибирском федеральном округе присутствовал на инаугурации Хорохордина и отметил, что удалось переломить ситуацию в регионе и улучшить отношения жителей с властями. От себя могу добавить, что Хорохордину удалось победить благодаря реализации различных региональных практик. Была организована обратная связь с населением, предпринимались меры по повышению благосостояния населения – проект «Центр развития регионов».

Это все – к вопросу о новых качествах губернаторов, пришедших в 2019 году. Во многом благодаря «школе губернаторов» при РАНХиГС, выпускники которой побеждали и в других регионах России с высокими результатами. Теперь ждем реализации заявленных планов развития», — резюмировал Ханас.