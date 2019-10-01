Путин согласился на совместное фото с французскими силовиками

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В парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудники французских служб безопасности, которые обеспечивали безопасность президента России Владимира Путина во время его нахождения в стране, попросили его об общей фотографии. Об этом сообщает Life News.

Известно, что российски лидер прилетел в Париж на похороны экс-президента Франции Жака Ширака.

Перед отъездом в Россию Путин согласился сделать совместно фото. Рядом с ним встали вооруженные охранники, сотрудники аэропорта и мотоциклисты из французского кортежа.

Ранее сообщалось, что Путин простился с Жаком Шираком в Париже.