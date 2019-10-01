Советник Зеленского рассказал, что хочет попробовать секс с роботом
Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским советник-футуролог Игорь Новиков рассказал, что в будущем хотел бы попробовать секс с роботом. Этим он поделился в интервью радиоведущей Анне Балент в программе «О чем говорят мужчины», передают «Украинские новости».
Ведущая Анна Балент рассказала, британские ученые научили секс-робота Саманту отказывать в сексе. Такая «игрушка» будет стоить три с половиной тысячи фунтов стерлингов.
Новиков в ответ пошутил, что интересно, будет ли Саманта звонить в час ночи партнеру и спрашивать, когда он приедет домой.
«Я к этому отношусь очень просто, спрос формируют предложение, — сказал Новиков.
На вопрос ведущей, попробовал ли бы он секс с роботом ради лучшего понимания будущего, он ответил утвердительно.
«С согласия жены, я думаю, да», — заявил Новиков.
Отмечается, что Игорь Новиков является главой представительства Университета Сингулярности на Украине.