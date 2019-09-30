Песков отреагировал на назначение экс-главы ДНР главой Элисты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Калмыкии Бату Хасиков никаких специальных госзадач, связанных с востоком Украины, не выполнял. Об этом информирует РИА «Новости».

Он также добавил, что возможно Хасиков занимался выполнением других задач, не касающихся этого региона.

На вопрос о рассмотрении в Кремле руководителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР в качестве кадрового резерва, он ответил, что самым главным является соответствие российскому законодательству.

Ранее Путин обсудил с врио главы Калмыкии проблемы обеспечения водой республики.