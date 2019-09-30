Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президент Украины.

«Освободить Данилюка Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.

До этого стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке перед началом визита Зеленского в США на Генассамблею ООН. Зеленский рассмотрел заявление по приезде в Киев.

Ранее сообщалось, что против Данилюка возбудят уголовное дело о коррупции.