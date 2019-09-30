В Кремле заявили, что Хасиков не выполнял госзадачи на Украине

Глава Калмыкии Бату Хасиков не выполнял никаких специальных задач в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что врио главы администрации Элисты был избран Дмитрий Трапезников, который возглавлял Донецкую народную республику. Тогда Хасиков сказал, что Трапезников имеет опыт работы в самых сложных условиях, поэтому сможет разрешить проблемы в городе.

На вопрос журналистов какие задачи выполнял Хасиков на востоке Украины, если может судить о качестве работы Трапезникова, Песков ответил, что никаких специальных задач у российского губернатора в Донбассе не было.

«Возможно, он выполнял другие задачи», — добавил он.