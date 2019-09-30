Пресс-секретарь Луценко подтвердила отъезд политика в Британию ради учебы
Пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко — Лариса Сарган подтвердила отъезд политика в Великобританию на курсы английского языка и сообщила, что он будет проходить обучение в течении полутора месяца. Об этом сообщает «Страна.ua».
Как отмечается, Луценко улетел в воскресенье, 29 сентября.
По словам Сарган, его отъезд не имеет отношение к скандалу США, где обнародовали стенограмму телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В деле также фигурируют имена экс-вице президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Ранее сообщалось, что экс-генпрокурор Украины срочно уехал в Британию «подучить английский».