Пресс-секретарь Луценко подтвердила отъезд политика в Британию ради учебы

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Пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко — Лариса Сарган подтвердила отъезд политика в Великобританию на курсы английского языка и сообщила, что он будет проходить обучение в течении полутора месяца. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, Луценко улетел в воскресенье, 29 сентября.

По словам Сарган, его отъезд не имеет отношение к скандалу США, где обнародовали стенограмму телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В деле также фигурируют имена экс-вице президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Ранее сообщалось, что экс-генпрокурор Украины срочно уехал в Британию «подучить английский».