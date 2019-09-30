Кандидат в президенты США с улыбкой на лице рассказала, как убивала утку
Кандидат в американские президенты Эми Клобушар во время интервью с улыбкой на лице рассказала, как убивала утку. Об этом сообщает Fox News.
По ее словам, все произошло во время игры в гольф. Она пыталась попасть в лунку, но промахнулось и мяч прилетел в голову утки.
Она добавила, что из-за силы удара утка погибла.
«Я не думаю, что для птицы было бы хорошей идеей прилетать во время моей игры в гольф», — сказала Клобушар.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обнаружил сходство Клобушар со снеговиком.
AMY KLOBUCHAR ADMITS SHE KILLED A DUCK WHILE GOLFING #UFCWForum pic.twitter.com/IpWGjWc2PJ— Brett Banditelli (@banditelli) 29 сентября 2019 г.