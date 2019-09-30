Зеленский согласился уволить секретаря СНБО Данилюка, сообщают СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский согласился снять с должности секретаря СНБО Александра Данилюка. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

По имеющейся информации, украинский лидер подпишет заявление Данилюка об отставке.

Отмечается, что решение об увольнении Данилюка Зеленский принял после серии консультаций.

Ранее Данилюк подал заявление об отставке.