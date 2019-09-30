Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена

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Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Как известно, с просьбой начать расследование к Луценко во время переговров неоднократно обращался адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.

Как отметил экс-генпрокурор, в ходе их разговора он уведомил адвоката Трампу о том, что не может начинать расследование лишь в интересах американского официального лица.

Луценко сообщил, что призывал Джулилани делать это по линии прокуратуры.

Он также отметил, что у него не было доказательств для начала собственного расследования дела Байдена.