Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, выяснили СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский в частном порядке посетил мемориальный комплекс Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Как отмечается, глава государства по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра.

Однако позже он приехал к мемориалу вместе с охраной. Уточняется, что Зеленский приехал с красными розами, он был в черных очках.

Как подчеркивается, отсутствие украинского президента на официальных мероприятиях вызвало неодобрение со стороны еврейской общины Украины.

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх раскритиковал Зеленского из-за его отсутствия на памятных мероприятиях.

В Киеве 28 сентября состоялся марш в память о погибших в Бабьем Яру, где 78 лет назад произошел массовый расстрел евреев.