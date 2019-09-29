Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, выяснили СМИ
Украинский лидер Владимир Зеленский в частном порядке посетил мемориальный комплекс Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу президента страны.
Как отмечается, глава государства по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра.
Однако позже он приехал к мемориалу вместе с охраной. Уточняется, что Зеленский приехал с красными розами, он был в черных очках.
Как подчеркивается, отсутствие украинского президента на официальных мероприятиях вызвало неодобрение со стороны еврейской общины Украины.
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх раскритиковал Зеленского из-за его отсутствия на памятных мероприятиях.
В Киеве 28 сентября состоялся марш в память о погибших в Бабьем Яру, где 78 лет назад произошел массовый расстрел евреев.