Пародировавший Кличко актер из «Квартала 95» может пойти в мэры Киева

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Наиболее вероятным кандидатом на пост мэра от партии «Слуга народа» стал актер из «Квартала 95» Евгений Кошевой, передает «Страна.ua». Об этом сообщили ряд депутатов от «Слуги народа».

Отмечается, что раньше он пародировал Виталия Кличко.

Также потенциальным претендентом на пост мэра от «Слуги народа» может стать медиаменеджер Александр Ткаченко или даже глава Офиса президента Андрей Богдан.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко назначил своим советником бывшего комика и телеведущего Максима Бахматова.