Зеленского раскритиковали за неучастие в памятных акциях в Бабьем Яру

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Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента страны Владимира Зеленского из-за его отсутствия на памятных мероприятиях в Бабьем Яру, передает ТАСС.

«У нас президент — еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября», — заявил Яков Дов Блайх.

По его словам, Зеленский прислал только корзину цветов.

В Киеве 28 сентября состоялся марш в память о погибших в Бабьем Яру, где 78 лет назад произошел массовый расстрел евреев Киева.