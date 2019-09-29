В Совбезе рассказали о диалоге России и США по Арктике
Заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов сообщил, что Россия и США ведут конструктивный и плодотворный диалог по вопросам развития Арктики, передает РИА «Новости».
Он отметил, что это взаимодействие может стать основой сотрудничества Москвы и Вашингтона и на других направлениях.
«Хотя широкой общественности о нем известно не так много, как о нашем взаимодействии по другим темам, наши контакты по вопросам Арктики носят вполне конструктивный и плодотворный характер», — сказал Аверьянов.
По его словам, так идет работа над договорно-правовой базой в сфере безопасности судоходства, рыболовства, а также научного сотрудничества.
Ранее бывший директор Центра Латинской Америки при организации «Атлантический совет» Питер Шехтер заявил, что США проигрывают России и Китаю арктической кампании.