Опрос показал, что всего 17% удивлены действиями Трампа в отношении Украины

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Больше 80% американцев считают серьезной проблемой проводимую президентом США Дональдом Трампом политику в отношении Украины. Об этом сообщает ABCNews.

Отмечается, что в проведенном телеканалом опросе граждан США попросили высказать свою точку зрения о стремлении Трампа к инициации расследования по делу сына его политического оппонента экс-вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, респондентов попросили высказаться о телефонных переговорах между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Уточняется, что среди демократов 91% выражает недовольство действиями Трампа тогда, как среди республиканцев такая доля составляет 32%.

83% опрошенных заявили, что не были удивлены характером телефонных переговоров Зеленского и Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил демокарата в искажении фактов из разговора с Зеленским.