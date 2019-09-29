Опрос показал, что всего 17% удивлены действиями Трампа в отношении Украины
Больше 80% американцев считают серьезной проблемой проводимую президентом США Дональдом Трампом политику в отношении Украины. Об этом сообщает ABCNews.
Отмечается, что в проведенном телеканалом опросе граждан США попросили высказать свою точку зрения о стремлении Трампа к инициации расследования по делу сына его политического оппонента экс-вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, респондентов попросили высказаться о телефонных переговорах между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Уточняется, что среди демократов 91% выражает недовольство действиями Трампа тогда, как среди республиканцев такая доля составляет 32%.
83% опрошенных заявили, что не были удивлены характером телефонных переговоров Зеленского и Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил демокарата в искажении фактов из разговора с Зеленским.