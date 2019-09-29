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Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин прокомментировал слова директора Института внешней политики Дипакадемии при МИД Украины Григория Перепелицы об усилении российских позиций в мире. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Перепелица также говорил о том, что западное представительство «на 180 градусов» поменяло отношение к Украине.

Дормин заявил, что Украина была нужна Запарду только в качестве «боевого топора» против России. Он согласился с тезисом «ненужности Украины», однако добавил, что «украинские бандеровцы» могут надеяться на расположение со стороны ряда высокопоставленных госслужащих США.

Эксперт также добавил, что попытки администрации президента США Дональда Трампа нормализовать взаимоотношения с российской стороной продолжатся.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили об усилении позиций России в мире.