Эксперт оценил слова украинского представителя об усилении позиций России в мире
Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин прокомментировал слова директора Института внешней политики Дипакадемии при МИД Украины Григория Перепелицы об усилении российских позиций в мире. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что Перепелица также говорил о том, что западное представительство «на 180 градусов» поменяло отношение к Украине.
Дормин заявил, что Украина была нужна Запарду только в качестве «боевого топора» против России. Он согласился с тезисом «ненужности Украины», однако добавил, что «украинские бандеровцы» могут надеяться на расположение со стороны ряда высокопоставленных госслужащих США.
Эксперт также добавил, что попытки администрации президента США Дональда Трампа нормализовать взаимоотношения с российской стороной продолжатся.
Ранее сообщалось, что на Украине заявили об усилении позиций России в мире.