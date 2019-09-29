Умер Юрий Мешков

Скончался в возрасте 73 лет первый и единственный президент Крымского полуострова Юрий Мешков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его дочь Марианну Мешкову.

По словам его дочери, мужчина скоропостижно умер в подмосковной больнице, после того, как его перевели в реанимацию. Это случилось из-за того, что врачи оставили Мешкова без присмотра на выходных.

Мешков был президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Позднее эту должность упразднили, и мужчина переехал жить в российскую столицу.

До этого стало известно, что бывший и единственный 74-летний лидер полуострова поехал отдыхать вместе с женой в Турцию, однако внезапно ему стало плохо. Его дочь рассказала, что отец повздорил с сотрудниками отеля из-за номера.

Ранее сообщалось, что экс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта.