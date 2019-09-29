Пушков отреагировал на слова Зеленского в адрес Меркель
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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель.
В своем твиттере он написал, что после слов лидера страны Украину могут ждать неприятности.
«После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином», — написал Пушков.
Президент Украины Владимир Зеленский отчитал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом канцлера Германии Ангелу Меркель и главу Франции Эммануэля Макрона.
По его словам, Франция и Германия не оказывают должной поддержки Украине.