Госдеп спешно допрашивает фигурантов дела о почте Хиллари Клинтон

Госдеп США усилил расследование скандала с электронной почтой экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает Washington Post.

Уточняется, что следователи Госдепа связались со 130 должностными лицами, которые подчинялись непосредственно Клинтон, и с авторами писем, которые приходили на ее электронную почту.

Указанным лицам были направлен уведомления, что электронные письма, которые они отправили несколько лет назад, были задним числом засекречены и теперь представляют собой потенциальные доказательства нарушения безопасности.