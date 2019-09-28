Трамп отправился играть в гольф на фоне импичмента из-за разговора с Зеленским

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Американский лидер Дональд Трамп отправился играть в гольф на фоне импичмента из-за разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, президент Соединенных Штатов решил насладиться игрой в субботу, 28 сентября.

Уточняется, что Трамп играет с Линдси Грэмом, сенатором-республиканцем от Южной Каролины, а также с двумя бывшими профессиональными игроками в гольф.

Ранее Трамп высказался о скандале вокруг его разговора с Зеленским.

Администрация Трампа опубликовала стенограмму его телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля. Из-за этого разговора главе США грозит импичмент: его подозревают в попытке надавить на Зеленского, чтобы заставить активизировать расследование в отношении сына Джо Байдена на Украине.