Глава МИД Сирии осудил действия США и Турции в республике

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что попытки США и Турции создать зону безопасности на севере республики нарушают международное право и устав ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что США и Турция по-прежнему имеют незаконное военное присутствие на севере Сирии.

«Они настолько высокомерны, что проводят обсуждения о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, как будто речь идет о создании такой зоны на американской или турецкой земле», — пояснил Муаллем.

Он также подчеркнул, что любые иностранные силы, действующие на территории республики без разрешения сирийской стороны, относятся к оккупационным силам и «должны быть немедленно выведены».

Ранее Турция закончила подготовку к операции в Сирии.