Президент Грузии выступила за диалог между Тбилиси и Москвой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна должна попробовать придти к диалогу с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление грузинского лидера по итогам 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом политик отметила, что Грузии нельзя оставаться «замкнуто в себе».

«В тексте своего выступления я четко сказала, что для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», — сказал Зурабишвили.

Также грузинский лидер отметила встречу главы МИД Давида Залкалиани со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генсассамблеи.

По ее словам, представители Госдепартамента США, Евросоюза, ведомства верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности или генерального секретаря ООН высказались положительно о встрече министров.

Ранее сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о действиях России при вступлении Грузии в НАТО.