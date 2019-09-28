Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что в мероприятии должен принять участие президент России Владимир Путин. Джулиани добавил, что не знал о приезде российского лидера на конференцию.

Джулиани должен был выступить в качестве палатного спикера в комиссии, которую возглавляет политик Сергей Глазьев.

Ранее сообщалось, что Джулиани на фоне «украинского дела» собрался к Глазьеву в Армению.