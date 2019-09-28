Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что в мероприятии должен принять участие президент России Владимир Путин. Джулиани добавил, что не знал о приезде российского лидера на конференцию.
Джулиани должен был выступить в качестве палатного спикера в комиссии, которую возглавляет политик Сергей Глазьев.
Ранее сообщалось, что Джулиани на фоне «украинского дела» собрался к Глазьеву в Армению.