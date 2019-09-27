Волкера втянули в скандал с импичментом Трампа из-за звонка Зеленскому

Специальный представитель США в НАТО Курт Волкер выступил посредником в переговорах адвоката президента США Дональда Трампа — Рудольфа Джулиани с украинскими чиновниками. Об этом сообщает NBC News.

По словам Джулиани, Волкер первый наладил контакт между ним и представителями администрации Украины. Как отмечается, в дальнейшем адвокат президента обсудил с Украинскими лидерами коррупцию и возможное расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В четверг, 26 сентября, появилась информация о том, что Волкер попытался сдержать ущерб нацбезопасности Соединенных Штатов, который был нанесен со стороны Джулиани и ситуации с телефонными переговорами Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Ерунда», — заявил Джулиани после обнародования жалобы.

Он назвал всю информацию относительно него ложью, которую можно проверить.

Ранее сообщалось, что сотрудника ЦРУ подозревают в причастности к украинскому вопросу Трампа.