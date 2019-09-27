Волкера втянули в скандал с импичментом Трампа из-за звонка Зеленскому

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Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время... Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время...
Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время...
РИА «Новости»

Специальный представитель США в НАТО Курт Волкер выступил посредником в переговорах адвоката президента США Дональда Трампа — Рудольфа Джулиани с украинскими чиновниками. Об этом сообщает NBC News.

По словам Джулиани, Волкер первый наладил контакт между ним и представителями администрации Украины. Как отмечается, в дальнейшем адвокат президента обсудил с Украинскими лидерами коррупцию и возможное расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В четверг, 26 сентября, появилась информация о том, что Волкер попытался сдержать ущерб нацбезопасности Соединенных Штатов, который был нанесен со стороны Джулиани и ситуации с телефонными переговорами Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Ерунда», — заявил Джулиани после обнародования жалобы.

Он назвал всю информацию относительно него ложью, которую можно проверить.

Ранее сообщалось, что сотрудника ЦРУ подозревают в причастности к украинскому вопросу Трампа.