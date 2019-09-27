Путин рассматривает возможность посещения похорон Ширака

Президент России Владимир Путин примет решение по поводу возможной поездки на похороны бывшего президента Франции Жака Ширака после того, как появится детальная информация относительно церемонии прощания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам политика, коллеги из Франции в настоящий момент обсуждают детали похорон экс-президента.

«Пока нет четкого порядка, он появится позже в течение дня. В зависимости от этого будет президент принимать решение», — сказал Песков.

Бывший глава Французской республики Жак Ширак умер в возрасте 86 лет 26 сентября.

Ранее сообщалось, что Жак Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже.