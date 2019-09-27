Сотрудника ЦРУ подозревают в причастности к украинскому вопросу Трампа

Человек, который подал жалобу в спецслужбы относительно телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, мог быть агентом ЦРУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, предполагаемый сотрудник ЦРУ некоторое время служил в Белом доме, но позже вернулся на прежнее место работы. Источники газеты заявляют, что информатор имел хорошие знания относительно внешней политики Соединенных Штатов, в том числе касательно Украины.

При этом адвокаты информатора отказались подтверждать или опровергать какую-либо информацию, заявив, что ему может грозить опасность при афишировании данных.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал найти слившего данные о его разговоре с Зеленским.