Помпео обвинил Россию и Иран в разжигании насилия в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Иран способствуют нагнетанию насилия в Сирии. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, данное насилие, подпитываемое российской и иранской сторонами, ухудшает гуманитарную ситуацию в сирийском государстве.
Он отметил, что для принятия политического решения насилие должно быть прекращено.
Госсекретарь также добавил, что сейчас ООН своими действиями стремится прекратить насилие в Сирии.
Кроме того, уточнил политик, малая группа по Сирии, в которую входят Британия, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франци, поддержала формирование сирийского конституционного комитета.
Ранее Помпео попросил страны мира присоединиться к осуждению политики Ирана.