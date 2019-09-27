Лукашенко пригласили в Крым

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого белорусский лидер подчеркнул, что Украина не вернет уже Крым, и что этот вопрос закрыт навсегда.

По мнению главы белорусской общины Крыма, главам Белоруссии и России нашлось бы что обсудить на побережье Черного моря.

Он также добавил, что на пользу данному региону пойдет тесное экономическое взаимодействие с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не намерен до смерти быть президентом.