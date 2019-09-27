Лукашенко пригласили в Крым
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Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого белорусский лидер подчеркнул, что Украина не вернет уже Крым, и что этот вопрос закрыт навсегда.
По мнению главы белорусской общины Крыма, главам Белоруссии и России нашлось бы что обсудить на побережье Черного моря.
Он также добавил, что на пользу данному региону пойдет тесное экономическое взаимодействие с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что Лукашенко не намерен до смерти быть президентом.