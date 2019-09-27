Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии

Польша продолжит требовать от Германии репарации, пока та не выплатит всю сумму. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу польского МИДа.

Как отмечается, речь идет о сумме в размере $850 млрд репараций.

Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.

Причем в немецком МИДе подчеркнули, что считают данный вопрос полностью урегулированным, хотя и признают ответственность за преступления, совершенные нацистами.

Там уточнили, что последующее обсуждение данной темы лишь испортит еще больше отношения двух государств.

Ранее сообщалось, что польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну.