Байден обвинил Трампа в стремлении заручиться поддержкой из-за рубежа на выборах
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американский лидер Дональд Трамп желает заручиться иностранной поддержкой в ходе предстоящей предвыборной гонки. Об этом сообщает CNN.
По его словам, глава США хотел бы получить помощь из-за рубежа, чтобы выиграть на выборах 2020 года.
Он отметил, что Трамп, таким образом, хочет «похитить выборы».
Ранее СМИ сообщили, что Украина возобновит дело компании сына Байдена.