Байден обвинил Трампа в стремлении заручиться поддержкой из-за рубежа на выборах

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Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американский лидер Дональд Трамп желает заручиться иностранной поддержкой в ходе предстоящей предвыборной гонки. Об этом сообщает CNN.

По его словам, глава США хотел бы получить помощь из-за рубежа, чтобы выиграть на выборах 2020 года.

Он отметил, что Трамп, таким образом, хочет «похитить выборы».

Ранее СМИ сообщили, что Украина возобновит дело компании сына Байдена.