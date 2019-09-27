Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности. Об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, украинский президент признал, что Трамп в ходе их телефонного разговора не оказывал на него давления.

В связи с этим глава США, апеллируя к словам Зеленского, подчеркнул, что лучшего свидетельства его невиновности быть не может.

Он также добавил, что бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе со своим сыном, Хантером, заработали миллионы долларов, запугивая президента Украины.

«Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!» — заключил Трамп.

Ранее Трамп потребовал найти слившего данные о его разговоре с Зеленским.