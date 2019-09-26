В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой... Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА «Новости».

Министр пояснил, что у Кадырова обычная простуда.

«Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ», — сказал он.

Сулейманов добавил, что это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений, и сейчас Кадыров получает банальное противогриппозное лечение.