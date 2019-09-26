Пелоси обвинила главу нацразведки США в нарушении закона

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила главу нацразведки США Джозефа Магуайра в нарушении закона из-за задержки передачи конгрессу жалобы на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC.

По ее словам, по закону директор ведомства должен был передать жалобу в разведывательные комитеты, а не всему конгрессу.

Она считает, что это было необходимо для того, чтобы защитить информаторов и их сведения.

«Я считаю, что это неправильно и это противозаконно», — заключила Пелоси.

Ранее Магуайр объяснил задержку передачи конгрессу жалобы на Трампа.