Лукашенко не намерен до смерти быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет президентом страны, пока его выбирает народ и позволяет здоровье, передает БелТА.

«Если нездоров — так нечего сюда лезть», — заявил Лукашенко.

При этом он заявил, что не ищет преемника.

«Я не присматриваюсь, где этот президент. Но он где-то есть уже. Я же не вечный и до смерти я президентом не буду», — отметил Лукашенко.

Он также заявил, что не видит кого-то из своих детей президентом Белоруссии.