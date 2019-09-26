Зеленский: Рябошапка мой человек, но не моя собственность

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему назвал генпрокурора Руслана Рябошапку на 100% «своим человеком» в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Униан».

Украинский лидер рассказал о своем отношении к прокурору по результатам встречи с Трампом в Нью-Йорке.

«Вся моя команда — это мои люди. Это не моя собственность. Я им не приказываю, что делать», — заявил Зеленский.

Глава Украины также добавил, что Рябошапка не хотел быть генпрокурором и намеревался работать в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что СМИ рассекретили жалобу на разговор Трампа с Зеленским.