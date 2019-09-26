СМИ рассекретили жалобу на разговор Трампа с Зеленским

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Текст жалобы члена американских спецслужб относительно телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским рассекречен. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник.

Как отмечается, к настоящему моменту с документа снят гриф секретности, однако все еще неизвестно, когда он будет продемонстрирован общественности.

По словам источника, из текста будет изъята некоторая информация.

Член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Крис Стюарт также подтвердил рассекреченность материала.

«Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена. Призываю всех прочитать ее», — написал Стюарт на своей странице в твиттере.

Телекомпания CNN сообщила, что текст документа может быть обнародован утром в четверг, 26 сентября.

Ранее сообщалось, что заявивший о разговоре Трампа с Зеленским разведчик согласился на встречу с конгрессом.