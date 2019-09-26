Глава МИД Польши выступил от лица США в Совбезе ООН

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Глава МИД Польши Марчин Пшидач сделал заявление от лица США в Совбезе ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, на оговорку представителя Польши обратил внимание первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Пока нет общего подхода по столь фундаментальным вопросам глобального мироустройства, сотрудничество США с такими партнерами в борьбе с терроризмом будет спорным», — сказал Пшидач.

Российский политик в свою очередь задался вопросом, почему дипломат выступил от имени Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в МИД России предложили перенести международные мероприятия из США.