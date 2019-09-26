Заявивший о разговоре Трампа с Зеленским разведчик согласился на встречу с конгрессом

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Анонимный осведомитель, который сообщил о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, согласился на встречу с членами конгресса, передает CNN

Он поставил условие, что встреча может состояться, если ио главы Национальной разведки Джозеф Магуайр утвердит допуск к секретной информации для адвокатов осведомителя, чтобы они могли защищать интересы своего клиента.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф назвал эту просьбу разумной.

Ранее Белый дом опубликовал разговор президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Стенограмма заняла пять страниц. Отмечается, что документ составлен на записях сотрудников Белого дома, которые присутствовали в кабинете Трампа во время телефонной беседы.