Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине

Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини — Майи Косьянчич, пишет Politico.

Как отмечается, в Брюсселе уверены, что Украина с 2014 года постоянно получает поддержку. Кроме того, ей предоставляют финансирование.

«ЕС... мобилизовал более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ [на Украине], — добавила Косьянчич.

По ее словам, Евросоюз обозначил собственный уровень финансовой поддержки и продолжает тесно сотрудничать с американской стороной и другими союзниками для обеспечения защиты территориальной целостности Украины.

Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине.

Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.