Республиканцы вступились за Трампа после скандала с его разговором с Зеленским

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Некоторые республиканцы из палаты представителей поддержали американского президента Дональда Трампа после того, как ему захотели объявить импичмент из-за разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

Депутат палаты представителей конгресса США от республиканцев Элиза Стефаник отметила, что прочитала жалобу заявителя и не поддерживает импичмент президента.

Также сенатор-республиканец Бен Сасс добавил, что демократы преждевременно использовали термин «импичмент». Однако он подчеркнул, что в настоящее время ситуация из-за разговора лидеров двух стран является очень тревожной.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.

Стенограмма заняла пять страниц. Отмечается, что документ составлен на записях сотрудников Белого дома, которые присутствовали в кабинете Трампа во время телефонной беседы.