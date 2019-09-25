Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии разместить военную базу
close
МИД России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размешать военную базу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание», — сказал он.
Российский министр пояснил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что Москва – это союзник Минска на все 100%.
Он добавил, что Россия, как и Белоруссия разделяет не все взгляды союзной страны, однако «это ничего не значит».
Также Лавров уточнил, что по внешней политике у двух стран есть программа совместных действий, которой нет больше ни с кем.
Ранее сообщалось, что план интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря.